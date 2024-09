Plus Heddesdorf Manege frei in Neuwied: In Heddesdorf weht jetzt Zirkusluft Von Jörg Niebergall i Ein Jongleur begeisterte bei der Premiere in Heddesdorf. Foto: Jörg Niebergall Seit Donnerstag ist der Circus Busch-Roland in Neuwied zu Gast. Sein Zelt hat er auf der Heddesdorfer Kirmeswiese aufgeschlagen. Lesezeit: 2 Minuten

Gino Frank kommt gern nach Neuwied. Noch gut kann sich der technische Leiter des Circus Busch-Roland an die Zeiten erinnern, als die Artisten, Tänzer, Akrobaten, Dompteure und Clowns auf der Kirmeswiese in Heddesdorf Dauergast waren. Das ist aber nun schon gut 15 Jahre her, Busch-Roland schien in der Versenkung verschwunden ...