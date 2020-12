Neuwied

Dass er derzeit nicht durch die Stadt gehen, ein Pläuschchen halten und sich in ein Café setzen kann, macht ihm durchaus zu schaffen. Heute aber könnten ihm die Auswirkungen der Corona-Krise sogar ein bisschen recht sein. Denn Manfred Scherrer möchte keinen „großen Bahnhof“ mehr, sondern seinen 80. Geburtstag klein, im Kreise der Familie feiern. Und so wird es dann heute – zwangsläufig – auch kommen. „Ich hätte ja nicht einmal eine Kneipe gefunden“, stellt der beliebte Alt-Oberbürgermeister fest und macht deutlich, dass das natürlich in diesen Tagen zudem ein unmögliches Vorbild abgegeben hätte.