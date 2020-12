Leutesdorf/Andernach

Es ist die markante Stadtsilhouette Andernachs mit dem Alten Krahnen, den Türmen des Mariendoms und dem Runden Turm, die beim Blick über den in der Sonne glitzernden Rhein die Aufmerksamkeit des Betrachters in Leutesdorf sofort auf sich zieht. Auch die Kreativen des Weinortes lassen sich gern von der schönen Aussicht inspirieren, die sie von vielen Stellen an ihrem Ufer und auch aus den Höhenlagen des Ortes aus haben. Weil der Blick vom gegenüberliegenden Rheinufer auf Leutesdorf ebenso reizvoll und malerisch ist, entstand im vergangenen Jahr die Idee, die freundschaftliche Verbindung der beiden Rheinanlieger in einem gemeinsamen Projekt auch literarisch und bildnerisch auszudrücken.