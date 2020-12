Kreis Neuwied

Nicht nur in Neuwied, auch im gesamten Kreisgebiet sorgen die coronabedingten Einschränkungen für zahlreiche Absagen der Weihnachtsmärkte. Doch in einigen Orten überlegen sich die Organisatoren kleinere Alternativen, um weihnachtliche Stimmung zu erzeugen. Die RZ gibt einen Überblick zum Stand der Dinge zu ausgewählten Märkten im Kreisgebiet – in Linz beispielsweise ist ein Weihnachtsdorf geplant.