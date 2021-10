Lumagica lockt ab 18 Uhr: Schon früher eintauchen in magische Welten in Neuwied

Ab dem heutigen Freitag wird sich das stillgelegte Industriegelände Rasselstein in Neuwied für rund sechs Wochen in eine leuchtende Zauberwelt verwandeln. Magische Fabel- und Naturwesen, ein illuminierter Zirkuszug, oder wunderbare Klänge, die sich mit funkelnden Kugeln zu einer Symphonie aus Ton & Licht verbinden: „Lumagica“ gestaltet in der Industriebrache im Wiedtal einen magischen Lichter-Park, der zwar an die stählerne Historie des Areals anknüpfen, sich dort jedoch die Natur auf fantastische Weise zurück erobern wird, teilen die Veranstalter mit. Jörg Niebergall Ab dem heutigen Freitag wird sich das stillgelegte Industriegelände Rasselstein in Neuwied für rund sechs Wochen in eine leuchtende Zauberwelt verwandeln. Magische Fabel- und Naturwesen, ein illuminierter Zirkuszug, oder wunderbare Klänge, die sich mit funkelnden Kugeln zu einer Symphonie aus Ton & Licht verbinden: „Lumagica“ gestaltet in der Industriebrache im Wiedtal einen magischen Lichter-Park, der zwar an die stählerne Historie des Areals anknüpfen, sich dort jedoch die Natur auf fantastische Weise zurück erobern wird, teilen die Veranstalter mit. Jörg Niebergall Ab dem heutigen Freitag wird sich das stillgelegte Industriegelände Rasselstein in Neuwied für rund sechs Wochen in eine leuchtende Zauberwelt verwandeln. Magische Fabel- und Naturwesen, ein illuminierter Zirkuszug, oder wunderbare Klänge, die sich mit funkelnden Kugeln zu einer Symphonie aus Ton & Licht verbinden: „Lumagica“ gestaltet in der Industriebrache im Wiedtal einen magischen Lichter-Park, der zwar an die stählerne Historie des Areals anknüpfen, sich dort jedoch die Natur auf fantastische Weise zurück erobern wird, teilen die Veranstalter mit. Jörg Niebergall Ab dem heutigen Freitag wird sich das stillgelegte Industriegelände Rasselstein in Neuwied für rund sechs Wochen in eine leuchtende Zauberwelt verwandeln. Magische Fabel- und Naturwesen, ein illuminierter Zirkuszug, oder wunderbare Klänge, die sich mit funkelnden Kugeln zu einer Symphonie aus Ton & Licht verbinden: „Lumagica“ gestaltet in der Industriebrache im Wiedtal einen magischen Lichter-Park, der zwar an die stählerne Historie des Areals anknüpfen, sich dort jedoch die Natur auf fantastische Weise zurück erobern wird, teilen die Veranstalter mit. Jörg Niebergall Ab dem heutigen Freitag wird sich das stillgelegte Industriegelände Rasselstein in Neuwied für rund sechs Wochen in eine leuchtende Zauberwelt verwandeln. Magische Fabel- und Naturwesen, ein illuminierter Zirkuszug, oder wunderbare Klänge, die sich mit funkelnden Kugeln zu einer Symphonie aus Ton & Licht verbinden: „Lumagica“ gestaltet in der Industriebrache im Wiedtal einen magischen Lichter-Park, der zwar an die stählerne Historie des Areals anknüpfen, sich dort jedoch die Natur auf fantastische Weise zurück erobern wird, teilen die Veranstalter mit. Jörg Niebergall Ab dem heutigen Freitag wird sich das stillgelegte Industriegelände Rasselstein in Neuwied für rund sechs Wochen in eine leuchtende Zauberwelt verwandeln. Magische Fabel- und Naturwesen, ein illuminierter Zirkuszug, oder wunderbare Klänge, die sich mit funkelnden Kugeln zu einer Symphonie aus Ton & Licht verbinden: „Lumagica“ gestaltet in der Industriebrache im Wiedtal einen magischen Lichter-Park, der zwar an die stählerne Historie des Areals anknüpfen, sich dort jedoch die Natur auf fantastische Weise zurück erobern wird, teilen die Veranstalter mit. Jörg Niebergall Ab dem heutigen Freitag wird sich das stillgelegte Industriegelände Rasselstein in Neuwied für rund sechs Wochen in eine leuchtende Zauberwelt verwandeln. Magische Fabel- und Naturwesen, ein illuminierter Zirkuszug, oder wunderbare Klänge, die sich mit funkelnden Kugeln zu einer Symphonie aus Ton & Licht verbinden: „Lumagica“ gestaltet in der Industriebrache im Wiedtal einen magischen Lichter-Park, der zwar an die stählerne Historie des Areals anknüpfen, sich dort jedoch die Natur auf fantastische Weise zurück erobern wird, teilen die Veranstalter mit. Jörg Niebergall Ab dem heutigen Freitag wird sich das stillgelegte Industriegelände Rasselstein in Neuwied für rund sechs Wochen in eine leuchtende Zauberwelt verwandeln. Magische Fabel- und Naturwesen, ein illuminierter Zirkuszug, oder wunderbare Klänge, die sich mit funkelnden Kugeln zu einer Symphonie aus Ton & Licht verbinden: „Lumagica“ gestaltet in der Industriebrache im Wiedtal einen magischen Lichter-Park, der zwar an die stählerne Historie des Areals anknüpfen, sich dort jedoch die Natur auf fantastische Weise zurück erobern wird, teilen die Veranstalter mit. Jörg Niebergall Ab dem heutigen Freitag wird sich das stillgelegte Industriegelände Rasselstein in Neuwied für rund sechs Wochen in eine leuchtende Zauberwelt verwandeln. Magische Fabel- und Naturwesen, ein illuminierter Zirkuszug, oder wunderbare Klänge, die sich mit funkelnden Kugeln zu einer Symphonie aus Ton & Licht verbinden: „Lumagica“ gestaltet in der Industriebrache im Wiedtal einen magischen Lichter-Park, der zwar an die stählerne Historie des Areals anknüpfen, sich dort jedoch die Natur auf fantastische Weise zurück erobern wird, teilen die Veranstalter mit. Jörg Niebergall Ab dem heutigen Freitag wird sich das stillgelegte Industriegelände Rasselstein in Neuwied für rund sechs Wochen in eine leuchtende Zauberwelt verwandeln. Magische Fabel- und Naturwesen, ein illuminierter Zirkuszug, oder wunderbare Klänge, die sich mit funkelnden Kugeln zu einer Symphonie aus Ton & Licht verbinden: „Lumagica“ gestaltet in der Industriebrache im Wiedtal einen magischen Lichter-Park, der zwar an die stählerne Historie des Areals anknüpfen, sich dort jedoch die Natur auf fantastische Weise zurück erobern wird, teilen die Veranstalter mit. Jörg Niebergall Ab dem heutigen Freitag wird sich das stillgelegte Industriegelände Rasselstein in Neuwied für rund sechs Wochen in eine leuchtende Zauberwelt verwandeln. Magische Fabel- und Naturwesen, ein illuminierter Zirkuszug, oder wunderbare Klänge, die sich mit funkelnden Kugeln zu einer Symphonie aus Ton & Licht verbinden: „Lumagica“ gestaltet in der Industriebrache im Wiedtal einen magischen Lichter-Park, der zwar an die stählerne Historie des Areals anknüpfen, sich dort jedoch die Natur auf fantastische Weise zurück erobern wird, teilen die Veranstalter mit. Jörg Niebergall Ab dem heutigen Freitag wird sich das stillgelegte Industriegelände Rasselstein in Neuwied für rund sechs Wochen in eine leuchtende Zauberwelt verwandeln. Magische Fabel- und Naturwesen, ein illuminierter Zirkuszug, oder wunderbare Klänge, die sich mit funkelnden Kugeln zu einer Symphonie aus Ton & Licht verbinden: „Lumagica“ gestaltet in der Industriebrache im Wiedtal einen magischen Lichter-Park, der zwar an die stählerne Historie des Areals anknüpfen, sich dort jedoch die Natur auf fantastische Weise zurück erobern wird, teilen die Veranstalter mit. Jörg Niebergall Ab dem heutigen Freitag wird sich das stillgelegte Industriegelände Rasselstein in Neuwied für rund sechs Wochen in eine leuchtende Zauberwelt verwandeln. Magische Fabel- und Naturwesen, ein illuminierter Zirkuszug, oder wunderbare Klänge, die sich mit funkelnden Kugeln zu einer Symphonie aus Ton & Licht verbinden: „Lumagica“ gestaltet in der Industriebrache im Wiedtal einen magischen Lichter-Park, der zwar an die stählerne Historie des Areals anknüpfen, sich dort jedoch die Natur auf fantastische Weise zurück erobern wird, teilen die Veranstalter mit. Jörg Niebergall Ab dem heutigen Freitag wird sich das stillgelegte Industriegelände Rasselstein in Neuwied für rund sechs Wochen in eine leuchtende Zauberwelt verwandeln. Magische Fabel- und Naturwesen, ein illuminierter Zirkuszug, oder wunderbare Klänge, die sich mit funkelnden Kugeln zu einer Symphonie aus Ton & Licht verbinden: „Lumagica“ gestaltet in der Industriebrache im Wiedtal einen magischen Lichter-Park, der zwar an die stählerne Historie des Areals anknüpfen, sich dort jedoch die Natur auf fantastische Weise zurück erobern wird, teilen die Veranstalter mit. Jörg Niebergall Ab dem heutigen Freitag wird sich das stillgelegte Industriegelände Rasselstein in Neuwied für rund sechs Wochen in eine leuchtende Zauberwelt verwandeln. Magische Fabel- und Naturwesen, ein illuminierter Zirkuszug, oder wunderbare Klänge, die sich mit funkelnden Kugeln zu einer Symphonie aus Ton & Licht verbinden: „Lumagica“ gestaltet in der Industriebrache im Wiedtal einen magischen Lichter-Park, der zwar an die stählerne Historie des Areals anknüpfen, sich dort jedoch die Natur auf fantastische Weise zurück erobern wird, teilen die Veranstalter mit. Jörg Niebergall Ab dem heutigen Freitag wird sich das stillgelegte Industriegelände Rasselstein in Neuwied für rund sechs Wochen in eine leuchtende Zauberwelt verwandeln. Magische Fabel- und Naturwesen, ein illuminierter Zirkuszug, oder wunderbare Klänge, die sich mit funkelnden Kugeln zu einer Symphonie aus Ton & Licht verbinden: „Lumagica“ gestaltet in der Industriebrache im Wiedtal einen magischen Lichter-Park, der zwar an die stählerne Historie des Areals anknüpfen, sich dort jedoch die Natur auf fantastische Weise zurück erobern wird, teilen die Veranstalter mit. Jörg Niebergall Ab dem heutigen Freitag wird sich das stillgelegte Industriegelände Rasselstein in Neuwied für rund sechs Wochen in eine leuchtende Zauberwelt verwandeln. Magische Fabel- und Naturwesen, ein illuminierter Zirkuszug, oder wunderbare Klänge, die sich mit funkelnden Kugeln zu einer Symphonie aus Ton & Licht verbinden: „Lumagica“ gestaltet in der Industriebrache im Wiedtal einen magischen Lichter-Park, der zwar an die stählerne Historie des Areals anknüpfen, sich dort jedoch die Natur auf fantastische Weise zurück erobern wird, teilen die Veranstalter mit. Jörg Niebergall Ab dem heutigen Freitag wird sich das stillgelegte Industriegelände Rasselstein in Neuwied für rund sechs Wochen in eine leuchtende Zauberwelt verwandeln. Magische Fabel- und Naturwesen, ein illuminierter Zirkuszug, oder wunderbare Klänge, die sich mit funkelnden Kugeln zu einer Symphonie aus Ton & Licht verbinden: „Lumagica“ gestaltet in der Industriebrache im Wiedtal einen magischen Lichter-Park, der zwar an die stählerne Historie des Areals anknüpfen, sich dort jedoch die Natur auf fantastische Weise zurück erobern wird, teilen die Veranstalter mit. Jörg Niebergall Ab dem heutigen Freitag wird sich das stillgelegte Industriegelände Rasselstein in Neuwied für rund sechs Wochen in eine leuchtende Zauberwelt verwandeln. Magische Fabel- und Naturwesen, ein illuminierter Zirkuszug, oder wunderbare Klänge, die sich mit funkelnden Kugeln zu einer Symphonie aus Ton & Licht verbinden: „Lumagica“ gestaltet in der Industriebrache im Wiedtal einen magischen Lichter-Park, der zwar an die stählerne Historie des Areals anknüpfen, sich dort jedoch die Natur auf fantastische Weise zurück erobern wird, teilen die Veranstalter mit. Jörg Niebergall Ab dem heutigen Freitag wird sich das stillgelegte Industriegelände Rasselstein in Neuwied für rund sechs Wochen in eine leuchtende Zauberwelt verwandeln. Magische Fabel- und Naturwesen, ein illuminierter Zirkuszug, oder wunderbare Klänge, die sich mit funkelnden Kugeln zu einer Symphonie aus Ton & Licht verbinden: „Lumagica“ gestaltet in der Industriebrache im Wiedtal einen magischen Lichter-Park, der zwar an die stählerne Historie des Areals anknüpfen, sich dort jedoch die Natur auf fantastische Weise zurück erobern wird, teilen die Veranstalter mit. Jörg Niebergall Ab dem heutigen Freitag wird sich das stillgelegte Industriegelände Rasselstein in Neuwied für rund sechs Wochen in eine leuchtende Zauberwelt verwandeln. Magische Fabel- und Naturwesen, ein illuminierter Zirkuszug, oder wunderbare Klänge, die sich mit funkelnden Kugeln zu einer Symphonie aus Ton & Licht verbinden: „Lumagica“ gestaltet in der Industriebrache im Wiedtal einen magischen Lichter-Park, der zwar an die stählerne Historie des Areals anknüpfen, sich dort jedoch die Natur auf fantastische Weise zurück erobern wird, teilen die Veranstalter mit. Jörg Niebergall Ab dem heutigen Freitag wird sich das stillgelegte Industriegelände Rasselstein in Neuwied für rund sechs Wochen in eine leuchtende Zauberwelt verwandeln. Magische Fabel- und Naturwesen, ein illuminierter Zirkuszug, oder wunderbare Klänge, die sich mit funkelnden Kugeln zu einer Symphonie aus Ton & Licht verbinden: „Lumagica“ gestaltet in der Industriebrache im Wiedtal einen magischen Lichter-Park, der zwar an die stählerne Historie des Areals anknüpfen, sich dort jedoch die Natur auf fantastische Weise zurück erobern wird, teilen die Veranstalter mit. Jörg Niebergall Ab dem heutigen Freitag wird sich das stillgelegte Industriegelände Rasselstein in Neuwied für rund sechs Wochen in eine leuchtende Zauberwelt verwandeln. Magische Fabel- und Naturwesen, ein illuminierter Zirkuszug, oder wunderbare Klänge, die sich mit funkelnden Kugeln zu einer Symphonie aus Ton & Licht verbinden: „Lumagica“ gestaltet in der Industriebrache im Wiedtal einen magischen Lichter-Park, der zwar an die stählerne Historie des Areals anknüpfen, sich dort jedoch die Natur auf fantastische Weise zurück erobern wird, teilen die Veranstalter mit. Jörg Niebergall Ab dem heutigen Freitag wird sich das stillgelegte Industriegelände Rasselstein in Neuwied für rund sechs Wochen in eine leuchtende Zauberwelt verwandeln. Magische Fabel- und Naturwesen, ein illuminierter Zirkuszug, oder wunderbare Klänge, die sich mit funkelnden Kugeln zu einer Symphonie aus Ton & Licht verbinden: „Lumagica“ gestaltet in der Industriebrache im Wiedtal einen magischen Lichter-Park, der zwar an die stählerne Historie des Areals anknüpfen, sich dort jedoch die Natur auf fantastische Weise zurück erobern wird, teilen die Veranstalter mit. Jörg Niebergall Ab dem heutigen Freitag wird sich das stillgelegte Industriegelände Rasselstein in Neuwied für rund sechs Wochen in eine leuchtende Zauberwelt verwandeln. Magische Fabel- und Naturwesen, ein illuminierter Zirkuszug, oder wunderbare Klänge, die sich mit funkelnden Kugeln zu einer Symphonie aus Ton & Licht verbinden: „Lumagica“ gestaltet in der Industriebrache im Wiedtal einen magischen Lichter-Park, der zwar an die stählerne Historie des Areals anknüpfen, sich dort jedoch die Natur auf fantastische Weise zurück erobern wird, teilen die Veranstalter mit. Jörg Niebergall Ab dem heutigen Freitag wird sich das stillgelegte Industriegelände Rasselstein in Neuwied für rund sechs Wochen in eine leuchtende Zauberwelt verwandeln. Magische Fabel- und Naturwesen, ein illuminierter Zirkuszug, oder wunderbare Klänge, die sich mit funkelnden Kugeln zu einer Symphonie aus Ton & Licht verbinden: „Lumagica“ gestaltet in der Industriebrache im Wiedtal einen magischen Lichter-Park, der zwar an die stählerne Historie des Areals anknüpfen, sich dort jedoch die Natur auf fantastische Weise zurück erobern wird, teilen die Veranstalter mit. Jörg Niebergall Ab dem heutigen Freitag wird sich das stillgelegte Industriegelände Rasselstein in Neuwied für rund sechs Wochen in eine leuchtende Zauberwelt verwandeln. Magische Fabel- und Naturwesen, ein illuminierter Zirkuszug, oder wunderbare Klänge, die sich mit funkelnden Kugeln zu einer Symphonie aus Ton & Licht verbinden: „Lumagica“ gestaltet in der Industriebrache im Wiedtal einen magischen Lichter-Park, der zwar an die stählerne Historie des Areals anknüpfen, sich dort jedoch die Natur auf fantastische Weise zurück erobern wird, teilen die Veranstalter mit. Jörg Niebergall Ab dem heutigen Freitag wird sich das stillgelegte Industriegelände Rasselstein in Neuwied für rund sechs Wochen in eine leuchtende Zauberwelt verwandeln. Magische Fabel- und Naturwesen, ein illuminierter Zirkuszug, oder wunderbare Klänge, die sich mit funkelnden Kugeln zu einer Symphonie aus Ton & Licht verbinden: „Lumagica“ gestaltet in der Industriebrache im Wiedtal einen magischen Lichter-Park, der zwar an die stählerne Historie des Areals anknüpfen, sich dort jedoch die Natur auf fantastische Weise zurück erobern wird, teilen die Veranstalter mit. Jörg Niebergall Ab dem heutigen Freitag wird sich das stillgelegte Industriegelände Rasselstein in Neuwied für rund sechs Wochen in eine leuchtende Zauberwelt verwandeln. Magische Fabel- und Naturwesen, ein illuminierter Zirkuszug, oder wunderbare Klänge, die sich mit funkelnden Kugeln zu einer Symphonie aus Ton & Licht verbinden: „Lumagica“ gestaltet in der Industriebrache im Wiedtal einen magischen Lichter-Park, der zwar an die stählerne Historie des Areals anknüpfen, sich dort jedoch die Natur auf fantastische Weise zurück erobern wird, teilen die Veranstalter mit. Jörg Niebergall

Statt um 18.30 öffnet das Gelände jetzt schon täglich um 18 Uhr – und lockt viele Besucher an. Stadtmarketing-Leiterin Petra Neuendorf freut sich: „Die Veranstaltung ist ein Erfolg. An den Wochenenden kommen regelmäßig mehr als 1000 Besucher pro Tag auf das Ex-Rasselstein-Gelände.“ Wer früh dran ist – etwa nach einem Besuch der Markttage in der Neuwieder Innenstadt – hat noch ausreichend Gelegenheit, das sonst verschlossene Industrieareal zu erleben. Sobald es richtig dunkel ist, entfalten die knapp 300 Lichtinstallationen ihre magische Wirkung. rcl

Tickets gibt es online unter www.lumagica.de/neuwied. Kurzentschlossene können sie aber auch an der Abendkasse kaufen.