Lucas leidet an seltener Krankheit: Der Tag, an dem sich für eine Vettelschoßer Familie alles veränderte

Von Sabine Nitsch

i Versuchen trotz der tödlichen Erkrankung Leukodystrophie, das Beste aus der Situation zu machen: Sebastian Schöps und sein 14-jähriger Sohn Lucas aus Vettelschoß. Es fehlen Mutter Anna und Bruder Daniel. Foto: Sabine Nitsch

Es gibt Schicksale, die lassen keinen Raum für Hoffnung. Lucas Schöps ist 14 Jahre alt und mittlerweile 1,75 Meter groß. Eigentlich sollte er die Nerven seiner Eltern mit den Auswirkungen der Pubertät strapazieren – aber er leidet an einer schweren seltenen Krankheit, die ihn nach und nach alle Fähigkeiten verlieren lässt. Zum Tag der seltenen Krankheiten am 29. Februar haben wír mit seiner Familie in Vettelschoß gesprochen.