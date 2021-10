Fast 200 Menschen sind bisher im Kreis Neuwied an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Deutlich mehr dürften an Covid-19 erkrankt sein – und erfreuen sich inzwischen wieder bester Gesundheit. Doch es gibt auch die, die nach einer oft nicht so schweren Erkrankung mit Langzeitfolgen zu kämpfen haben.