Kreis und Stadt Neuwied haben Strukturen für anlasslose und kostenfrei Corona-Schnelltests aufgebaut. Die Verbandsgemeinden (VGs) im südlichen Kreis stehen dem in nichts nach. In Roßbach etwa können Bürger ein Testangebot schon seit Montag in Anspruch nehmen. Die RZ hat mit den Bürgermeistern über den Stand der Vorbereitungen gesprochen: