Kreis Neuwied

Touristen können die Campingplätze nicht mehr besuchen. Mit dem Lockdown-Start am 2. November haben Bund und Länder aufgefordert, Privatreisen und Besuche zu unterlassen. Auch die Campingplätze im Kreis Neuwied mussten schließen, die ansonsten das ganze Jahr über geöffnet sind. Wir haben uns in der Region umgehört, was das für die Campingplatzbesitzer bedeutet.