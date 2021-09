Wenn Lkws in einem Ort Durchfahrtsverbote missachten, ist das relativ schnell auch Thema in Gemeinderäten. Mit eben jenem Problem schlagen sich seit geraumer Zeit auch die Verantwortlichen in Oberhonnefeld-Gierend herum. Was in der jüngsten Sitzung des Rates auf den Tisch kam, erfuhr die RZ von Ortsbürgermeister Oliver Weihrauch.