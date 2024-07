Neustadt

Lkw kippt nach Unfall auf der A 3 bei Fernthal um: Strecke nach Köln war gesperrt

Symbolbild: dpa

Ein Lkw-Fahrer im Krankenhaus, ein Autofahrer unter Schock und eine gesperrte A 3 in Richtung Köln: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag um 9.25 Uhr in Höhe Anschlussstelle Fernthal ereignet hat.