LKW fängt auf der A 3 bei Neustadt Feuer: Längerer Stau in der Folge

i Symbolbild: dpa Foto: dpa

Ein Sattelzug brannte am am Mittwochvormittag auf der A 3 und 500 Meter vor der Ausfahrt Neustadt. Der Lkw stand auf dem Standstreifen in Richtung Frankfurt am Main. Die Polizei teilte mit das die Zugmaschine feuergefangen hatte.