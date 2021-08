Livemusik und Geselligkeit sind zurück: Bad Hönningen erlebt Sommernachtstraum

Bei herrlichem Wetter haben Bad Hönninger Bürger und Gäste die Premiere des ersten Sommernachtstraums in ihrer Stadt gefeiert. Das parallel zum Trödelmarkt stattfindende Straßenfest bot Kulinarik und Musik in einer besonderen Atmosphäre. Außerdem konnten sich die Besucher von Stand zu Stand treiben lassen und Wohnaccessoires, griechische Spezialitäten und weitere schöne Dinge erstehen. War es einigen an den Nachmittagen noch zu warm für einen Ausflug, lockte das Straßenfest gegen Abend zahlreiche Besucher in die Straßen.