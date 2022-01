Die Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Bahngleise in Linzhausen ist marode. Der Abriss der 60 Jahre alten Brücke steht im Raum. In der jüngsten Ratssitzung wurden der Abriss und mögliche Alternativen diskutiert (die Rhein-Zeitung berichtete). Bevor irgendwelche Fakten geschaffen werden, wollte der Rat jedoch zunächst mehr Informationen – auch zum Thema Katastrophenschutz – einholen und verwies das Thema zurück in den Ausschuss. Außerdem wünschte das Gremium eine zweite Meinung.