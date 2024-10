Plus Linz Linzer VG-Rat ändert Flächennutzungsplan: Weg frei für neue Rettungswache Von Daniel Rühle i An der Kreuzung zum Franziskus-Krankenhaus in Linz soll die neue Rettungswache entstehen. Nachdem nun die administrativen Voraussetzungen zu 99 Prozent geschaffen wurden, kann der Bau bald starten. Foto: Archiv Sabine Nitsch Der lange Weg zur neuen Rettungswache in Linz in der Nähe des Krankenhauses scheint nun für eine Umsetzung ausreichend geebnet. Das Bebauungsplanverfahren läuft schon seit 2022/2023, die Pläne liegen beim Kreis zur Genehmigung. Landrat Achim Hallerbach sagte im März, dass es „bald losgehen“ könnte. Nun hat auch der Linzer VG-Rat die Änderung des Flächennutzungsplans für die Rettungswache beschlossen – aber dahinter stecken noch andere Überlegungen. Lesezeit: 2 Minuten

Zur Vorgeschichte: Die bestehende DRK-Rettungswache in Linz ist in die Jahre gekommen. Das DRK möchte schon seit Jahren einen Neubau realisieren. Eine Fläche schien rasch gefunden: an der L 256 gegenüber der Abzweigung zum Linzer Franziskus-Krankenhaus. Dafür müssen zunächst die administrativen Schritte unternommen werden: ein Bebauungsplan durch die Stadt Linz sowie ...