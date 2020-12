St. Katharinen

Einstimmig hat der Linzer Verbandsgemeinderat den Haushalt für 2021 verabschiedet. „Das Abstimmungsergebnis ist auch Ausdruck eines großen Zusammenhalts in unserer Region“, sagte Bürgermeister Hans-Günter Fischer, der betonte: „Nur eine starke und solidarische Verbandsgemeinde ist in der Lage, so einen Haushalt nicht nur zu stemmen, sondern auch einvernehmlich zu verabschieden.“