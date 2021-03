Linzer Stadtchef wirft Blick in die Zukunft: Strategien für die Zeit nach Corona gesucht

Die Corona-Pandemie wird sich auf viele Bereiche in der Stadt Linz auswirken. Das befürchtet der Linzer Stadtbürgermeister Hans Georg Faust. Faust, der von Hause aus Mediziner ist, stellte seine „Akutdiagnose“, wie er den Blick auf die aktuelle Lage der Stadt nennt. Die lasse befürchten, dass die Stadt wie auch andere Städte und Gemeinden Gefahr läuft, in der Pandemie chronisch krank zu werden. In seinem Jahresausblick wirft er einen sezierenden Blick auf die aktuelle Lage, die er auf Linz runterbricht.