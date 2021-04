Für das ehemalige Sparkassengebäude in der Linzer Mittelstraße in der Nähe des Buttermarkts wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Der Linzer Zahnarzt Yasir El-Attar hat das Gebäude im Januar erworben und plant mit seinem Zahnzentrum samt Labor in die Räume der ehemaligen Geschäftsstelle im Erdgeschoss umzuziehen.