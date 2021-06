Wie aus einer Welt der Fantasie muten Landschaftsbilder, Tierporträts, Stillleben und Figuren an, die sich aus Mensch und Tier zusammensetzen: Der Kunstverein Linz präsentiert klein- und großformatige Holzschnitte mit ungewöhnlichen Motiven von Inessa Emmer. Der Andrang an Kunstinteressierten war groß, als Vereinsvorsitzender Norbert Boden in der Galerie „Markt 9“ die Vernissage eröffnete. „Der Besucherandrang ist Ausdruck dafür, wie systemrelevant Kunst und Kultur ist“, freute sich Boden.