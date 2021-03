Linzer Kunstverein stellt Jahresprogramm vor: Reiz des Surrealen trifft digitale Landschaften

Auch im zweiten Coronajahr trotzt der Kunstverein Linz der Pandemie und hat für 2021 ein Jahresprogramm mit fünf Veranstaltungen geschnürt. Bei dessen Präsentation bedauerte der Erste Vorsitzende Norbert Boden, dass die Kunst von der Regierung nicht als systemrelevant eingestuft worden sei und daher nicht ausreichend gefördert werde. Die Pandemie habe Künstler und Kunstvereine schwer getroffen. „Zum allgemeinen Wohlbefinden gehört die Kunst in all ihren Facetten, und das wollen wir auch in diesem Jahr bieten“, sagte Boden. Die Auseinandersetzung mit der Kunst ermögliche, für einen Augenblick Abstand von alltäglichen Sorgen zu nehmen.