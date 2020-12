Linz

In diesem Gotteshaus haben Kinder ihre Erstkommunion gefeiert und Brautleute einander ihr Jawort gegeben: Die Pfarrkirche St. Marien in Linz ist jetzt Vergangenheit. Am Dienstagabend hat Weihbischof Jörg Peters die Profanierung vollzogen. Die Entweihung ging den anwesenden Gläubigen unter die Haut, verknüpfen sie doch viele persönliche Erinnerungen mit der Marienkirche.