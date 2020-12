Linz

Im Atelier von Mike Grunzke lebt die Kreativität, Besucher finden kaum ein freies Eckchen, es stapeln sich Bücher und Magazine. Zeichnungen und Logos hängen an den Wänden. Mitten in der kreativen Unordnung sitzt ein unechter schwarzer Rabe, der über allem wacht. Er ist so etwas wie zum Markenzeichen des Linzer Karikaturisten geworden, er hat dem Raben, dem in Sagen und Märchen Weisheit nachgesagt wird, eine eigene Postkartenserie gewidmet.