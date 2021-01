VG Linz

Mobilität und Digitalisierung sind die Themen, die in der Verbandsgemeinde (VG) Linz ganz oben auf der Agenda für 2021 stehen. „Angefangen beim Linzer Bahnhof, dessen barrierefreier Ausbau gerade begonnen hat, über das Radwegekonzept und das Elektromobilitätskonzept, aber auch rund um das Barrierekataster wird uns die Mobilität in vielen Facetten beschäftigen“, zählt Bürgermeister Hans Günter Fischer auf, was die VG im laufenden Jahr beschäftigen wird.