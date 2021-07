Linz soll neue Rettungswache bekommen: Nächstes Baugebiet am Roniger Hof?

Der DRK-Rettungsdienst Rhein-Lahn-Westerwald will in der Nähe des Linzer Krankenhauses eine neue Rettungswache bauen und ist mit diesem Vorhaben an die Stadt herangetreten. Ein Grundstück gegenüber der Krankenhauszufahrt ist bereits gefunden. Die Fläche ist Teil eines nahezu 10 Hektar großen Grundstückes, das unmittelbar an das Baugebiet „Roniger Hof Id“ angrenzt. Es ist im Eigentum der Stadt Linz. Im der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses stießen die Pläne des DRK auf breite Zustimmung.