Plus Linz Linz setzt beim Einzelhandel auf spezielle Vielfalt: Ein Spaziergang mit dem Stadtbürgermeister Von Sabine Nitsch i Christina Smeets hat sich mit ihrem Modelabel „Frecheskind“ auf Sport- und Alltagskleidung spezialisiert. Fotos: Sabine Nitsch Foto: Sabine Nitsch Wie alle Innenstädte, hat auch die Stadt Linz am Rhein mit Leerständen zu kämpfen. Die Auswirkungen von Corona, dem Ukraine-Krieg, die Energiekrise und die wirtschaftlich angespannte Situation, haben sich auch in den Innenstädten niedergeschlagen und machen dem Einzelhandel das Überleben schwer. Lesezeit: 4 Minuten

Viele Modemarken wie Hallhuber, Esprit oder Scotch und Soda mussten aufgeben oder haben alle Geschäfte in Deutschland geschlossen. In Linz gibt es einen Hoffnungsschimmer. In der Bunten Stadt sind seit jeher kleine, feine, spezialisierte Geschäfte zu Hause und das zum Teil seit 50 Jahren. Sie alle sehen die Chance, auch ...