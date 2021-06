Linz liegt nun auf dem Jakobsweg: Der Weg ist das Pilgerziel

Der Weg ist das Ziel, wissen wir dank Hape Kerkeling, der dann mal weg war, um anzukommen. Der Komiker pilgerte auf dem Jakobsweg. Sein Ziel war das Jakobsgrab in Santiago de Compostela. Der Weg zu diesem Ziel führt jetzt auch über Linz. Die „Bunte Stadt am Rhein“ ist an den linksrheinisch verlaufenden Jakobsweg angeschlossen. Pilger können nun auf einer offiziell markierten Route, vom linksrheinischen Remagen auch über das rechtsrheinische Linz wandern. Offizielle Stellen für Pilgerstempel sind die Kirche St. Martin und die Tourist-Information im alten Rathaus am Marktplatz.