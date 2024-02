Plus Rheinbrohl „Lights and Colours“ in Rheinbrohl: Kunstausstellung in der Römerwallschule Für die Römerwallschule ist es ein Novum: Erstmalig hat die Integrative Realschule plus eine Kunstausstellung unter dem Titel „Lights and Colours“ veranstaltet. Von Simone Schwamborn

Zahlreiche Gäste, darunter Eltern, ehemalige Schüler und Vertreter der Kommunen und umliegenden Schulen folgten der Einladung und schauten sich die Ausstellung an. „Lights and Colours“ steht für die Lebendigkeit und Vielfalt an der Schule, die sich auch in der Kunst der Schüler ausdrückt. Das erfuhren die Gäste bei der Begrüßung ...