Liefert die Neuwieder AfD gültige Wahlvorschläge ab? Einladungsfrist nur eine statt zwei Wochen

Am 9. Juni fällen die Wähler im Kreis Neuwied ihre Entscheidungen. Dann klärt sich, wer in den Kreistag, den Neuwieder Stadtrat und in zahlreiche andere Gremien einzieht. Schafft es der AfD-Kreisverband, bis zum kommenden Montag gültige Wahlvorschläge einzureichen? Foto: dpa/Nicolas Armer