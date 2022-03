Am Leutesdorfer Bahnhof sind die verschönernden Maßnahmen abgeschlossen. Die Personenunterführung hat einen neuen Verputz und Anstrich erhalten. Die Treppen wurden gereinigt und ausgebessert, und das Wetterschutzhäuschen auf Bahnsteig 1 strahlt wieder in einem hellen Weiß. Auch das Geländer an dem Bahnsteig wurde neu gestrichen.