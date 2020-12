Leubsdorf

Viele junge Familien, viele neue Kinder: Die Kita in Leubsdorf platzt aus allen Nähten. Ab dem kommenden Jahr zeichnet sich ein akuter Platzmangel ab. Besorgte Eltern haben sich in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Hilfe suchend an das Gremium und den Ortsbürgermeister Achim Pohlen gewandt. Die Warteliste sei lang, es gebe Anmeldungen bis 2024. Der Vorschlag der Eltern: Eine dritte Gruppe muss her, jedoch gebe dies das aktuelle Gebäude nicht her. Also, was tun?