Vor mehr als einem Jahr sind in Leubsdorf Pläne ausgearbeitet worden, oberhalb des Dorfes ein Baugebiet mit mehr als 50 Bauplätzen zu erschließen (wir berichteten). In der Zwischenzeit sind an die Grundstückseigentümer der betreffenden Grundstücke Schreiben verschickt worden – der Rücklauf zeigte jedoch eine ablehnende Haltung. Der Gemeinderat fasste nun in seiner jüngsten Sitzung einen Plan, die Eigentümer vom Baugebiet zu überzeugen.