Der Konflikt schwelt seit Jahren, aber der Ausgang ist immer noch offen. Wie sollen in Zukunft Touristen in die VG Bad Hönningen gelockt werden? Die Tourist-Info der VG steht immer wieder in der Kritik. Seit Anfang 2020 ist Nicole Runkel die Leiterin und hat viele Altlasten geerbt. Wie viel Frust das alles bei ihr und ihrer Mitarbeiterin macht, das wurde in einer Ausschusssitzung vor Kurzem mehr als deutlich.