Leinwandabenteuer in Neuwied: Minski lädt im Oktober zu sechs Filmen ein

In Neuwied dürfen Kinofreunde dem Oktober mit einer großem Portion Vorfreude entgegenfiebern. Denn im Oktober gibt es fünf Mittwoche, an denen das Mittwochskinos Minski einlädt. Und am Donnerstag, 10. Oktober, kommt ein sechster Termin hinzu. Die Mittwochstermine starten jeweils um 20 Uhr im Kino Schauburg, Heddesdorfer Straße 84.

Anzeige

Am 2. Oktober steht „Zwei zu eins“ auf dem Programm. Im sachsen-anhaltinischen Halberstadt herrscht 1990 große Unsicherheit darüber, welche Folgen der aus dem Westen herüberkommende Kapitalismus für jeden einzelnen haben wird. Maren, Robert und einige ihrer Bekannten beschließen daher, in einem alten Stollen eingelagerte DDR-Banknoten zu stehlen.

Polizistin auf Fahrerflucht

„Andrea lässt sich scheiden“ läuft am 9. Oktober. Andrea hat ihr tristes Leben als Dorfpolizistin in der niederösterreichischen Provinz gehörig satt. Von ihrem Mann Andy hat sie sich getrennt und blockt seine betrunkenen Annäherungsversuche ab, als sie sich bei einer Geburtstagsfeier über den Weg laufen. Auf dem Heimweg erfasst sie ihn versehentlich mit dem Auto und begeht nach erfolglosen Wiederbelebungsversuchen Fahrerflucht ...

Schon einen Tag später steht am Donnerstag, 10. September, mit „Rose – eine unvergessliche Reise nach Paris“ ab 19.30 Uhr eine Sondervorstellung zum Welttag der psychischen Gesundheit auf dem Programm. Die Geschichte dreht sich um Inger. Sie ist schizophren und macht keinerlei Anstalten, sich oder ihre psychische Erkrankung zu verstecken.

Porträt eines außergewöhnlichen Menschen

Nicholas Winton hat 1939 bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 559 jüdische Kinder aus dem Sudetenland nach Großbritannien in Sicherheit gebracht. Doch viele Jahrzehnte später plagt ihn das Gefühl, nicht genug getan zu haben. „One Life“ porträtiert am 16. Oktober einen außergewöhnlichen Mann.

Yiannis will seine Heimat Zypern verlassen und woanders den Neuanfang versuchen. Doch sein geliebter Hund Hendrix büxt aus und läuft geradewegs in die Pufferzone an der militarisierten Grenze zwischen dem griechischen und türkischen Landesteil. Wie es weitergeht, erzählt die Komödie „Smuggling Hendrix“ am 23. Oktober.

Wenn der Vater sich neu verliebt

„My Sailor, my Love“ am 30. Oktober ist die Geschichte des alten, verwitweten Seemanns Howard, der allein in seinem Haus an der Küste lebt. Als seine Tochter Grace, die sich mehr schlecht als recht um ihn kümmert, ihm eine Haushaltshilfe besorgt, ist er alles andere als begeistert. Doch zwischen ihm und der verwitweten Annie entwickelt sich schnell eine engere Beziehung, das wiederum stört seine Tochter.