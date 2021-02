Leichtathletikhalle in Neuwied ist fast fertig: Eröffnung für Mitte Mai geplant

Wenn alles nach Plan läuft, dann kann Neuwieds Olympiahoffnung Kai Kazmirek sich in der neuen vereinseigenen Leichtathletikhalle den Feinschliff für die Spiele in Tokio holen. Wenn am 15. Mai die LG Rhein-Wied zum Deichmeeting ins Rhein-Wied-Stadion einlädt, möchte man das Schmuckstück des LC Neuwied offiziell einweihen. „Was jetzt neben den Außenanlagen noch fehlt, das sind die Elektroarbeiten und das Aufbringen der Kunststoffbahn“, sagt LG-Trainer Martin Schmitz. Außen wollen die Vereinsmitglieder selbst Hand anlegen, sobald es Corona-bedingt möglich ist.