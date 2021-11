Leichenfund Heimbach-Weis: Obduktion liefert keine Hinweise auf Gewalteinwirkung

Das erklärte die Neuwieder Kriminalinspektion auf RZ-Anfrage am Freitag. Am Dienstag war in einer Wohnung in der Hausenborner Straße die Leiche des 67-jährigen allein lebenden Bewohners gefunden worden – nachdem ein Nachbar die Polizei auf den überquellenden Briefkasten aufmerksam gemacht hatte.

Nach Abschluss der Obduktion in der Bonner Rechtsmedizin sind sich die Ermittler nun sicher, dass kein Gewaltdelikt vorliegt, zumindest wird nicht gegen einen unbekannten möglichen Täter ermittelt. Gleichwohl laufen noch Ermittlungen zur Todesursache, da die Rechtsmediziner aufgrund der längeren Liegezeit der Leiche – die Kripo spricht von „mehreren Tagen bis zu mehreren Wochen“ – keine endgültige Ursache ausmachen konnten. Letztendlich ist es Sache der Staatsanwaltschaft, bei Vorliegen aller Ermittlungsergebnisse das Todesermittlungsverfahren zu beenden.

tim