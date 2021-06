Lehrsupermarkt wird einzigartig: Food Akademie Neuwied feiert Richtfest

An der Food Akademie in Neuwied entsteht ein bundesweit einmaliges Kompetenzzentrum Supermarkt, in dem Auszubildende sowie angehende Fach- und Führungskräfte die aktuellen technischen und ladenbautechnischen Innovationen kennenlernen und an ihnen praxisnah ausgebildet werden sollen. Unter anderem soll hier die Sortimentskompetenz mit dem Ziel einer kompetenten Verbraucherberatung gefördert werden. Zusätzlich werden neben dem Lehrsupermarkt auch Wohneinheiten für die Schulungsteilnehmer errichtet.