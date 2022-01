Mitten hinein in eine ausgewachsene Investitionsphase ist Jürgen Becker 2009 von den Roßbachern an die Spitze der Ortsgemeinde gewählt worden. Er übernahm das Amt von Rudolf Boden – und von Anfang an machte er klar, dass für ihn die Dorfentwicklung ganz oben auf der Prioritätenliste steht. Diesen Anspruch bewahrte er sich in den zehn Jahren als Ortsbürgermeister und in seiner Zeit als geschäftsführender Beigeordneter danach.