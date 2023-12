Plus Oberhonnefeld-Gierend/Thal Leben von Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger gemalt: Künstlerin Anouchka Wolleh für ihr Werk ausgezeichnet Anlässlich des 76. Geburtstages von Schauspieler und Ex-Gouverneur Kaliforniens Arnold Schwarzenegger hat das gleichnamige Museum in seinem österreichischen Geburtsort einen Kunstwettbewerb ausgerufen. Daran teilgenommen hat auch die Künstlerin Anouchka Wolleh aus Oberhonnefeld-Gierend. Von Lars Tenorth

Zufällig entdeckte Anouchka Wolleh in einer Kunstzeitschrift einen ausgeschriebenen Kunstwettbewerb des Arnold-Schwarzenegger-Museums in Thal, seinem Geburtsort in Österreich. Sie zögerte nicht lang und reichte nach Rücksprache ein Werk ein, anlässlich des 76. Geburtstages von Schwarzeneggers ging es darum, sein Leben zu zeichnen. Wolleh legte sich ins Zeug und malte am ...