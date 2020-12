Dierdorf

Der Luftsportverein Neuwied/Dierdorf hatte seine Hausaufgaben erledigt: Die Theoriekenntnisse der Piloten waren in den Wintermonaten auf den neuesten Stand gebracht worden, die satzungsgemäßen Mitgliederversammlungen sind reibungslos über die Bühne gegangen, für den Nachwuchs hatte der Verein ein Camp in den Osterferien geplant und sogar ein Schnupperwochenende für die Gewinnung neuer Mitglieder stand über Ostern auf dem Terminkalender. Doch dann kam Corona und versetzte auch dem Flugplatz in Dierdorf erst einmal in einen kleinen, verlängerten Winterschlaf.