Laub ärgert Anwohner: Bad Hönninger Bauhof ist ausgelastet

Bad Hönningen

Jürgen Deimling recht und recht, doch das Laub wird gefühlt nicht weniger. Inzwischen hat der Bad Hönninger sechs große Säcke mit Laub gefüllt und zur Entsorgung gebracht. Doch in seinem Vorgarten steht nur ein kleiner Baum, also wo kommt das ganze Laub her? Von den Bäumen, die gegenüber seines Grundstückes auf dem Vorplatz der Sprudelhalle stehen, sagt der Bad Hönninger. Das, was Mutter Natur im Herbst fallen lässt, ist dem 71-Jährigen ein Dorn im Auge. „Ich habe nichts gegen normale Laubmengen, aber was der Wind über die Straße bis zu uns auf das Grundstück trägt, übersteigt das normale Maß bei Weitem“, ärgert es Anwohner Deimling.