Las-Vegas-Flair und nostalgische Artistik: Circus Busch-Roland gastiert fünf Tage in Neuwied-Heddsdorf

i Im großen Kuppelzeit finden in Heddesdorf rund 1000 Gäste Platz. Foto: Manfred Krems/Circus Busch-Roland

Mit Las-Vegas-Flair und nostalgischer Artistik gastiert der Circus Busch-Roland von Donnerstag, 26., bis Sonntag, 29. September, auf der Kirmeswiese in Heddesdorf. Der auf eine 140-jährige Tradition zurückblickende Zirkus ist in Neuwied kein Unbekannter. Bis in die Nullerjahre war Busch-Roland in regelmäßigen Abständen in der Deichstadt bereits präsent. Nach einer längeren Betriebspause nimmt Direktor Filip Geier-Busch (43) in diesem Jahr den Draht wieder auf.