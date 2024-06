Plus Dürrholz/Urbach Langjährige Ortsbürgermeisterinnen verabschieden sich: Neubesetzung in Dürrholz und Urbach Von Lars Tenorth i 2005 hat sich Brigitte Hasenbring für den Bolzplatz in Urbach starkgemacht, den dieser hatte es nötig. Die Brauerei Bitburger hatte zu jener Zeit im Rahmen ihrer Aktion „Bolzplätze für Deutschland“ auf die Bewerbung der Urbacher reagiert und der Gemeinde die Renovierung des alten „Ackers“ geschenkt. Foto: Jörg Niebergall/Archiv Anette Wagner und Brigitte Hasenbring waren jeweils 20 Jahre im Amt. Beim Rückblick auf ihre Zeit spricht Hasenbring unter anderem über die Zusammenarbeit mit Realos und Fundis und Erfolge, Wagner wünscht sich etwa für die Zukunft weiterhin engagierte Bürger, die Dürrholz nach vorn bringen. Lesezeit: 5 Minuten

Beide haben ihre Ortsgemeinden durch ihr Engagement maßgeblich geprägt: Anette Wagner (Dürrholz) und Brigitte Hasenbring (Urbach) sind zwei Frauen, die jeweils 20 Jahre lang die Kommunalpolitik in ihren Dörfern vorangebracht haben. Nun verabschieden sie sich und treten nicht mehr bei der nahenden Kommunalwahl an. In den Startlöchern stehen Gert Winkelmeier ...