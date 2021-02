Landtagswahl: IHK lädt Kandidaten im Kreis Neuwied zum Speedtalk

In gut drei Wochen wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Der Wahlkampf jedoch hat es schwer. Überlagert wird er von dem einen Thema – Corona –, das zudem noch verhindert, dass die Kandidaten mit den Wählern auf Tuchfühlung gehen und dabei wirklich ins Gespräch kommen. Und so konnte auch die IHK in diesem Jahr keine klassische Podiumsdiskussion in einem Bürgerhaus durchführen. Um die Positionen der hiesigen Kandidaten beider Wahlkreise in Wirtschaftsfragen trotzdem abzuklopfen, wagte die Neuwieder Kammer eine Alternative: die Diskussion per Videokonferenz.