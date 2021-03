Landrat Hallerbach fordert Miteinander

Auch Landrat Achim Hallerbach sieht die Entwicklung in der Landwirtschaft mit Sorge. Mit Blick auf das neue Insektenschutzgesetz mahnt er eine Wahrung der Verhältnismäßigkeit an. „Unsere Kulturlandschaft an Rhein, Wied und im Westerwald ist durch landwirtschaftliche Nutzung so geworden, wie wir sie lieben.