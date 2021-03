Lana Horstmann triumphiert: Die rote Festung steht

Triumph für Lana Horstmann: Der Wahlkreis Neuwied/Dierdorf/Puderbach bleibt rot, die 34-jährige Gewerkschafterin aus Oberbieber zieht für die SPD in den Mainzer Landtag ein. Und das mit deutlichem Vorsprung: Sie distanziert CDU-Kandidat Pascal Badziong um fast sieben Prozentpunkte – und das in einer Wahl, die gerade die Union als „Jetzt oder nie“-Chance angesehen hatte. Da zudem Dr. Jan Bollinger (AfD) und Stephan Wefelscheid (Freie Wähler) über ihre Landeslisten in den Landtag einziehen, hat der Wahlkreis künftig gleich drei Abgeordnete in Mainz.