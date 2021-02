Kurzschluss verursacht einen Stromausfall: Zahlreiche Kommunen im Kreis Neuwied betroffen

Wie die Syna GmbH mitteilt, ist es am Sonntagnachmittag um 16.45 Uhr in Teilen von Bonefeld, Breitscheid, Dattenberg, Ehlscheid, Ellingen, Hümmerich, Kurtscheid, Neustadt, Niederhonnefeld, Niederraden, Oberraden, Roßbach, St. Katharinen und Straßenhaus zu einer Unterbrechung in der Stromversorgung gekommen. Laut Pressemeldung war ein Kurzschluss aufgrund eines Kabelfehlers die Ursache.