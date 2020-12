Engers

2019 war für die Landemusikakademie mit rund 14.900 Übernachtungen, zahlreichen Kursen und einer Vielzahl an Besuchern bei den öffentlichen Veranstaltungen ein Rekordjahr. Schon jetzt ist klar: 2020 wird an den Erfolg nicht anknüpfen können. Der Grund ist natürlich der Coronavirus, der nun auch den Betrieb in der Landesmusikakademie lahm gelegt hat. Nicht nur dürfen keine Bildungsangebote mehr angeboten werden, sondern es hagelt derzeit auch Absagen von Gruppen, die sich für Probewochenenden angemeldet hatten. Damit drohen der Einrichtung extreme Einbußen.