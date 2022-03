Findet die Neuwiederin Iris Lindenlauf in der Vox-Show „First Dates Hotel“ ihren neuen Mann fürs Leben? Das hat auch ihre Freunde brennend interessiert. Einige von ihnen trafen sich am Montagabend, als die Sendung ausgestrahlt wurde, zum gemeinsamen Fernsehabend in Lindenlaufs Stammkneipe „Little Bit“ in der Marktstraße.