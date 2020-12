Dierdorf

Rund ums Kupferhaus-Grundstück an der Wied-Runkel-Straße in Dierdorf gab es in der Vergangenheit immer wieder Ärger. Erst wurde ein Mammutbaum illegal gefällt (RZ berichtete), später blieb der Bauschutt nach dem Abriss des Kupferhauses zunächst ungesichert liegen. Anwohner äußerten ihren Sorgen wegen möglicherweise asbesthaltiger Stoffe. Schließlich wurde das Problem aber mithilfe eines Containers beseitigt und das Vorhaben vorangetrieben.