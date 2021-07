Kunstwerk am „Little Britain Inn“: Neue Optik für den Centurion-Panzer

Er ist in friedlicher Mission gekommen: Der Panzer, der jahrelang Teil von Gary Blackburns Ausstellung „Little Britain“ in Kretzhaus war und dort für viele Schaulustige und auch einige Kontroversen gesorgt hatte, ist in frisch lackierten britischen Nationalfarben an seinem neuen Standort eingetroffen. Ein Schwertransporter hat den Centurion-Panzer, den Blackburn vor fünf Jahren aus Schweizer Armeebeständen erworben hatte, vor wenigen Tagen auf das Gelände von Blackburns Pension „Little Britain Inn“ in Kalenborn verfrachtet.